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Николай Коляда пообещал выполнить требования ФСБ по безопасности его театра в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Николай Коляда пообещал, что в кратчайшие сроки исправит все нарушения требований антитеррористической безопасности, которые выявили силовики в екатеринбургском «Коляда-театре».
Сегодня на пресс-конференции драматург заявил, что к началу фестиваля «Коляда-Plays», 20 июня, в театре «будет абсолютно безопасно». Он рассказал, как ему позвонил человек, который может предоставить театру металлоискатель.
Напомним, что вчера в «Коляда-театр» с проверкой пришли сотрудники ФСБ и составили на основателя театра протокол за нарушение требований антитеррористической безопасности.
Сегодня на пресс-конференции драматург заявил, что к началу фестиваля «Коляда-Plays», 20 июня, в театре «будет абсолютно безопасно». Он рассказал, как ему позвонил человек, который может предоставить театру металлоискатель.
«Разные люди позвонили, которые помогут нам исправить недочеты. Не беспокойтесь, у нас будет абсолютно безопасно. Люди работают, чтоб враг не прошел»,
– сообщил Николай Коляда.
Напомним, что вчера в «Коляда-театр» с проверкой пришли сотрудники ФСБ и составили на основателя театра протокол за нарушение требований антитеррористической безопасности.
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