Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в «Коляда-театр» в Екатеринбурге

– рассказал Николай Коляда.

«Составили на меня протокол и меня снова будут судить, как руководителя организации, за то, что у меня в театре нет книги про терроризм, где бы все расписались, и за то, что сотрудникам не сообщаю, что делать при том, если найдут подозрительный тикающий предмет. Что нет металлоискателя в театре. Что нет охраны в театре»,