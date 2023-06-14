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Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в «Коляда-театр» в Екатеринбурге

09.29 Пятница, 16 июня 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пришли с проверкой в «Коляда-театр». На основателя театра составили протокол за нарушение требований антитеррористической безопасности.

Об этом Николай Коляда сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам драматурга, силовики приходили в театр два дня подряд.

«Составили на меня протокол и меня снова будут судить, как руководителя организации, за то, что у меня в театре нет книги про терроризм, где бы все расписались, и за то, что сотрудникам не сообщаю, что делать при том, если найдут подозрительный тикающий предмет. Что нет металлоискателя в театре. Что нет охраны в театре»,

– рассказал Николай Коляда.


Оказалось, что проверка силовиков связана с тем, что несколько дней назад на стуле в буфете театра оставили подозрительный пакет, но на него никто не обратил внимания. Это стало поводом для официального визита.

Кроме того, Николая Коляда заявил, что в театре 22 июня с 09.00 до 17.00 отключат электричество. Именно в этот день в Екатеринбурге стартует XVI Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays».

«Плановый ремонт, понимаешь. А нельзя перенести на начало июля, когда театр в отпуске?! В разгар фестиваля, когда театрам надо строить весь день декорацию на чужой площадке и приспосабливаться к свету, к сцене – надо отключить. В прошлом году было тоже самое. Как всегда такое»,

– добавил драматург.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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15:20 К новому учебному году в Нижнем Тагиле оборудуют три школьных спортзала для самбо
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