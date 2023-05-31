Новые ограничения введут для автомобилистов на развязке у «Калины» в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по съезду с Егоршинского подхода и ограничат движение на улице Комсомольской. Ограничения будут действовать с 17 июня по 21 июля.Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством транспортной развязки у концерна «Калина» – на пересечении скоростного кольца по Базовому переулку с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.Движение транспорта будет закрыто по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую. Также будет ограничено движение на участке Комсомольской – от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, в том числе на транспортном кольце у концерна «Калина» (улица Комсомольская, 80).