Возрастное ограничение 18+
Новые ограничения введут для автомобилистов на развязке у «Калины» в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по съезду с Егоршинского подхода и ограничат движение на улице Комсомольской. Ограничения будут действовать с 17 июня по 21 июля.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством транспортной развязки у концерна «Калина» – на пересечении скоростного кольца по Базовому переулку с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Движение транспорта будет закрыто по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую. Также будет ограничено движение на участке Комсомольской – от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, в том числе на транспортном кольце у концерна «Калина» (улица Комсомольская, 80).
Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством транспортной развязки у концерна «Калина» – на пересечении скоростного кольца по Базовому переулку с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
Движение транспорта будет закрыто по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую. Также будет ограничено движение на участке Комсомольской – от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, в том числе на транспортном кольце у концерна «Калина» (улица Комсомольская, 80).
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