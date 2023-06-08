«Святогор» возводит детскую площадку в коттеджном поселке Молодежный





– отметил заместитель директора по социальным и общим вопросам «Святогора» Юрий Мурзаев. «Согласно проекту, детская площадка будет включать в себя сразу несколько спортивных и игровых зон. Для юных жителей коттеджного поселка предусмотрены места для занятий воркаутом, настольным теннисом, игровыми видами спорта, сектор, где будут располагаться тренажеры. Кроме этого будут оборудованы зона игровых комплексов и места для отдыха с освещением, засажены газоны»,



Фото: пресс-служба УГМК





– сказала инженер по учёту энергоресурсов отдела главного энергетика «Святогора» Светлана Ахмадеева. «Мы живём в поселке уже третий год и, конечно же, очень ждем детскую площадку. У нас двое маленьких детей, им хочется гулять, общаться. А так, получается, все дети гуляют пока около своих домов. Они даже не знают друг друга»,



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

На территории коттеджного поселка Молодежный полным ходом идут работы по строительству детской площадки. Ее проект разработан специалистами «Святогора».По словам взрослых жителей поселка, раньше на территории площадки была асфальтированная зона, где дети катались на самокатах. Но теперь их отдых станет более разнообразным: малыши будут качаться на новых качелях, кружиться на каруселях, осваивать турники и горки. Все эти аттракционы поэтапно уже устанавливаются на площадке.Общая территория детского городка составляет 8 200 квадратных метров. Расположился новый объект у домов на улице Березовой.Коттеджный посёлок Молодежный – социальный проект «Святогора», направленный на обеспечение работников предприятия удобным и современным жильем. Он реализуется с 2015 года при поддержке правительства Свердловской области.В настоящее время в Молодежном проживают более 50 семей святогоровцев.