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Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге
Культура
Фото: Коляда-Plays-2023 / vk.com
На следующей неделе в Екатеринбурге стартует XVI Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Мероприятие пройдет с 20 по 30 июня.
В пресс-службе мэрии сообщили, что площадками фестиваля станут Коляда-театр, Камерный театр, Свердловская государственная детская филармония, Театр балета «Щелкунчик», Театр музыкальной комедии, Театр кукол и Учебный театр ЕГТИ.
Режиссер и драматург Николай Коляда рассказал, что театры из разных городов будут представлять спектакли по пьесам уральских драматургов и победителей конкурса «Евразия». В этом году в лонг-лист вошли 30 постановок из 70 заявок.
Кроме того, в программе запланировано 13 мероприятий, среди них – читка пьес, которые написан в рамках проекта Made in Serov, показ эскизов спектаклей, спектакли, представленные Петербургским камерным театром ТОК, кинопоказ фильмов Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба».
В пресс-службе мэрии сообщили, что площадками фестиваля станут Коляда-театр, Камерный театр, Свердловская государственная детская филармония, Театр балета «Щелкунчик», Театр музыкальной комедии, Театр кукол и Учебный театр ЕГТИ.
Режиссер и драматург Николай Коляда рассказал, что театры из разных городов будут представлять спектакли по пьесам уральских драматургов и победителей конкурса «Евразия». В этом году в лонг-лист вошли 30 постановок из 70 заявок.
Кроме того, в программе запланировано 13 мероприятий, среди них – читка пьес, которые написан в рамках проекта Made in Serov, показ эскизов спектаклей, спектакли, представленные Петербургским камерным театром ТОК, кинопоказ фильмов Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба».
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