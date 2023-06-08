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В лесных пожарах Уральского федерального округа «сгорело» более 900 миллионов рублей
Общество
Фото: Владислав Постников
Начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков озвучил сумму ущерба от лесных пожаров, прокатившихся в этом году по региону.
На встрече с представителями прессы Олег Сандаков сказал, что общий ущерб от лесных пожаров на Урале составляет около 905 миллионов рублей. А если учесть, что до конца года ещё далеко, а самый пожароопасный сезон едва начался, к Новому году можно ожидать рекордные цифры. Так, в прошлом году ущерб за все 12 месяцев составил 961 миллион рублей. О том, с какой скоростью «сгорают» бюджетные средства в лесных пожарах можно судить, если вспомнить, что в мае чиновник оценивал ущерб от них в 107 миллионов рублей.
Самое печальное, что горят леса в подавляющем большинстве случаев из-за человека. Примерно в 90% природных пожаров причиной оказывается неуместно выброшенный окурок, непотушенный костёр, а то и умышленные поджоги. И только 10% огненных катастроф происходит во время грозы из-за разрядов молний.
Напомним, что по данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 113 гектаров.
На встрече с представителями прессы Олег Сандаков сказал, что общий ущерб от лесных пожаров на Урале составляет около 905 миллионов рублей. А если учесть, что до конца года ещё далеко, а самый пожароопасный сезон едва начался, к Новому году можно ожидать рекордные цифры. Так, в прошлом году ущерб за все 12 месяцев составил 961 миллион рублей. О том, с какой скоростью «сгорают» бюджетные средства в лесных пожарах можно судить, если вспомнить, что в мае чиновник оценивал ущерб от них в 107 миллионов рублей.
Самое печальное, что горят леса в подавляющем большинстве случаев из-за человека. Примерно в 90% природных пожаров причиной оказывается неуместно выброшенный окурок, непотушенный костёр, а то и умышленные поджоги. И только 10% огненных катастроф происходит во время грозы из-за разрядов молний.
Напомним, что по данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 113 гектаров.
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