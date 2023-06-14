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Свердловский Минздрав обратился к иностранному фармпроизводителю для решения вопроса с лечением Миши Бахтина

12.55 Четверг, 15 июня 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обратился в международную фармацевтическую компанию Biogen, чтобы узнать – можно ли вводить препарат «Спинраза» после укола «Золгенсма».

Напомним, что родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они рассказали, что, согласно решению суда, их сына, которому ранее поставили укол препарата «Золгенсма», необходимо обеспечить лекарственным препаратом патогенетической терапии «Спинраза». Однако Минздрав и Областная детская клиническая больница отказываются предоставлять лекарство, ссылаясь на отсутствие в России доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после препарата «Золгенсма».

Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», свердловский Минздрав изучает российские и зарубежные исследования о комбинированном применении препаратов при лечении спинальной мышечной атрофии. Нужное исследование начала проводить международная фармацевтическая компания Biogen в 2021 году. Но результаты исследования не опубликованы.

Министр здравоохранения области Андрей Карлов направил в Biogen письмо с просьбой поделиться результатами исследования. Заявляется, что если опыт окажется положительным, то Минздрав инициирует федеральный консилиум по случаю Миши Бахтина, чтобы пересмотреть методы его лечения.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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