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Свердловский Минздрав обратился к иностранному фармпроизводителю для решения вопроса с лечением Миши Бахтина
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обратился в международную фармацевтическую компанию Biogen, чтобы узнать – можно ли вводить препарат «Спинраза» после укола «Золгенсма».
Напомним, что родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они рассказали, что, согласно решению суда, их сына, которому ранее поставили укол препарата «Золгенсма», необходимо обеспечить лекарственным препаратом патогенетической терапии «Спинраза». Однако Минздрав и Областная детская клиническая больница отказываются предоставлять лекарство, ссылаясь на отсутствие в России доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после препарата «Золгенсма».
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», свердловский Минздрав изучает российские и зарубежные исследования о комбинированном применении препаратов при лечении спинальной мышечной атрофии. Нужное исследование начала проводить международная фармацевтическая компания Biogen в 2021 году. Но результаты исследования не опубликованы.
Министр здравоохранения области Андрей Карлов направил в Biogen письмо с просьбой поделиться результатами исследования. Заявляется, что если опыт окажется положительным, то Минздрав инициирует федеральный консилиум по случаю Миши Бахтина, чтобы пересмотреть методы его лечения.
Напомним, что родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они рассказали, что, согласно решению суда, их сына, которому ранее поставили укол препарата «Золгенсма», необходимо обеспечить лекарственным препаратом патогенетической терапии «Спинраза». Однако Минздрав и Областная детская клиническая больница отказываются предоставлять лекарство, ссылаясь на отсутствие в России доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после препарата «Золгенсма».
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», свердловский Минздрав изучает российские и зарубежные исследования о комбинированном применении препаратов при лечении спинальной мышечной атрофии. Нужное исследование начала проводить международная фармацевтическая компания Biogen в 2021 году. Но результаты исследования не опубликованы.
Министр здравоохранения области Андрей Карлов направил в Biogen письмо с просьбой поделиться результатами исследования. Заявляется, что если опыт окажется положительным, то Минздрав инициирует федеральный консилиум по случаю Миши Бахтина, чтобы пересмотреть методы его лечения.
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