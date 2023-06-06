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В Свердловской области уточнили перечень работ, при которых можно использовать дроны
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области уточнили перечень работ, для проведения которых можно использовать беспилотные воздушные суда в условиях особого режима по безопасности.
Напомним, что запрет на использование беспилотников был введен в регионе в начале мая для обеспечения безопасности местных жителей и объектов критической инфраструктуры. Исключения сделали для дронов, используемых правоохранительными органам, исполнительными органами государственной власти региона и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, а также предприятиями, выполняющими гособоронзаказ.
В департаменте информполитики региона рассказали, что в новой редакции указа, опубликованного на портале правовой информации, уточняется, что беспилотники также могут использоваться:
- для мониторинга состояния недр;
- для отслеживания работы электрических сетей, нефтепереработывающих комплексов и газотранспортных сетей;
- для отслеживания работы объектов дорожного хозяйства;
- для обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта;
- в целях производства и испытания беспилотников.
Владельцы таких дронов, за исключением органов власти, при обращении за разрешением на полет должны документально подтвердить, что беспилотник будет работать именно в указанных целях.
Ограничения будут действовать до снятия в регионе особого режима (уровня базовой готовности), ранее введенного в Свердловской области президентом РФ.
Напомним, что запрет на использование беспилотников был введен в регионе в начале мая для обеспечения безопасности местных жителей и объектов критической инфраструктуры. Исключения сделали для дронов, используемых правоохранительными органам, исполнительными органами государственной власти региона и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, а также предприятиями, выполняющими гособоронзаказ.
В департаменте информполитики региона рассказали, что в новой редакции указа, опубликованного на портале правовой информации, уточняется, что беспилотники также могут использоваться:
- для мониторинга состояния недр;
- для отслеживания работы электрических сетей, нефтепереработывающих комплексов и газотранспортных сетей;
- для отслеживания работы объектов дорожного хозяйства;
- для обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта;
- в целях производства и испытания беспилотников.
Владельцы таких дронов, за исключением органов власти, при обращении за разрешением на полет должны документально подтвердить, что беспилотник будет работать именно в указанных целях.
Ограничения будут действовать до снятия в регионе особого режима (уровня базовой готовности), ранее введенного в Свердловской области президентом РФ.
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