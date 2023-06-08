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К концу недели в Свердловской области ожидается похолодание
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге к концу недели ожидается похолодание. В четверг и пятницу днем температура поднимется до 26°С, а в субботу уже будет в районе 19°С.
Сегодня, 15 июня, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем 20…25°С, на севере до 17°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем 23…25°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 16 июня, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 7…12°С, днем 21…26°С, на севере 16…21°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…12°С, днем 24…26°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 17 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2…7°С, на юге до 12°С. Днем 17…22°С, на севере до 12°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…12°С, днем 19…21°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 15 июня, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем 20…25°С, на севере до 17°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем 23…25°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 16 июня, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 7…12°С, днем 21…26°С, на севере 16…21°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…12°С, днем 24…26°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 17 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2…7°С, на юге до 12°С. Днем 17…22°С, на севере до 12°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…12°С, днем 19…21°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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