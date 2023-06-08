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Сенсорные сумки начали раздавать в Ельцин Центре посетителям с особенностями
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Заботу о посетителях с особенностями восприятия информации, ментального развития. Специально для них подготовили так называемые «сенсорные» сумки», которые теперь можно получить у администраторов музея.
В сенсорную сумку входит целый набор предметов, необходимых для некоторых людей. Там есть тёплый плед, наушники, беруши, тёмные очки, тактильные мячики и фиджет-кубики с кнопками. Они помогут «особым» посетителям чувствовать себя максимально комфортно во время посещения музея и как можно более полно воспринимать информацию от экскурсоводов и экспонатов.
Подробности о сенсорных сумках и о других возможностях, которые подготовил Музей Бориса Ельцина для людей с особенностями, можно узнать на сайте Ельцин Центра.
В сенсорную сумку входит целый набор предметов, необходимых для некоторых людей. Там есть тёплый плед, наушники, беруши, тёмные очки, тактильные мячики и фиджет-кубики с кнопками. Они помогут «особым» посетителям чувствовать себя максимально комфортно во время посещения музея и как можно более полно воспринимать информацию от экскурсоводов и экспонатов.
«Экскурсии для людей с особенностями сенсорного восприятия проводятся по понедельникам, в технологический выходной, когда звук мультимедийных систем отключён. В такие дни в музее тишина, которая намного комфортнее для людей с обострённым сенсорным восприятием. Но они приходят к нам и в обычные дни, и мы должны быть готовы создать для них комфортные условия, помочь им в ситуации сенсорной перегрузки от незнакомого пространства, непривычно громких звуков, яркого освещения или большого скопления людей», — пояснила методист отдела музейной педагогики Яна Костарева.
Подробности о сенсорных сумках и о других возможностях, которые подготовил Музей Бориса Ельцина для людей с особенностями, можно узнать на сайте Ельцин Центра.
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