Сенсорные сумки начали раздавать в Ельцин Центре посетителям с особенностями

«Экскурсии для людей с особенностями сенсорного восприятия проводятся по понедельникам, в технологический выходной, когда звук мультимедийных систем отключён. В такие дни в музее тишина, которая намного комфортнее для людей с обострённым сенсорным восприятием. Но они приходят к нам и в обычные дни, и мы должны быть готовы создать для них комфортные условия, помочь им в ситуации сенсорной перегрузки от незнакомого пространства, непривычно громких звуков, яркого освещения или большого скопления людей», — пояснила методист отдела музейной педагогики Яна Костарева.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости