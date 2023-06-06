Введенный из-за лесных пожаров режим ЧС в Свердловской области отменят

– рассказал Денис Мамонтов.

«Режим чрезвычайной ситуации мы снимем сегодня. Он определен нормативами. Вообще мы его снимаем в настоящий момент, но будет продолжать действовать особый противопожарный режим исходя из неблагоприятных метеорологических условий и того, что пожары продолжают возникать»,