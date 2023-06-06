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Введенный из-за лесных пожаров режим ЧС в Свердловской области отменят
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 14 июня, в Свердловской области отменят режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Об этом на пресс-конференции заявил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Свердловской области с 5 мая из-за масштабных природных пожаров.
Сейчас ситуация с лесными пожарами улучшилась. За последнюю неделю площадь возгораний в регионе сократилась на 92% – с 932 до 72 гектаров.
Особый противопожарный режим, введенный в Свердловской области с 15 апреля, продолжает действовать. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и листву, использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.
«Режим чрезвычайной ситуации мы снимем сегодня. Он определен нормативами. Вообще мы его снимаем в настоящий момент, но будет продолжать действовать особый противопожарный режим исходя из неблагоприятных метеорологических условий и того, что пожары продолжают возникать»,
– рассказал Денис Мамонтов.
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Свердловской области с 5 мая из-за масштабных природных пожаров.
Сейчас ситуация с лесными пожарами улучшилась. За последнюю неделю площадь возгораний в регионе сократилась на 92% – с 932 до 72 гектаров.
Особый противопожарный режим, введенный в Свердловской области с 15 апреля, продолжает действовать. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и листву, использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.
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