В Екатеринбурге нет безопасных пляжей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ни один из пляжей Екатеринбурга не попал в список мест, безопасных для летнего отдыха. Таковых и по всей Свердловской области набралось чудовищно мало — всего-то три.На безопасность пляжи на водоёмах Свердловской области проверила Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России. Главными факторами, по которым определяли степень безопасности пляжа были чистое дно (то есть, отсутствие на нём предметов, представляющих опасность для ныряльщиков) и наличие оборудования для спасения утопающих. Требованиям оказались соответствующими только пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, пляж на базе отдыха «Прометей» на Верхне-Сысертском водохранилище и на Билимбаевском пруду у дома отдыха «Сосновый Бор». Все прочие — в том числе екатеринбургские — проверку не прошли.Впрочем, ранее опубликованная информация о водоёмах Свердловской области отбивает охоту отдыхать даже на признанных безопасными пляжах. Ведь реки и озёра Свердловска оказались одними из наиболее часто загрязняемыми в РФ. В прошлом году, согласно данным Росгидромета, в регионе выявили 647 случаев загрязнений рек, озер и других водных объектов, то есть 26% от всего числа загрязнений в России.