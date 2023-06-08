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Назначен главный по тушению лесных пожаров в Свердловской области
Общество
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Вместо ушедшего в отставку в конце прошлого месяца Романа Лежнина ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» возглавил директор Берёзовского лесничества Александр Петров.
Исполняющим обязанности директора ГКУ СО «Берёзовское лесничество» вместо Петрова назначен Михаил Калгин, сообщает «Берёзовский и окрестности».
Ранее о том, что Александр Петров может возглавить Свердловскую авиалесоохрану писало издание ЕАН. Петров из династии лесничих, его отец работал лесничим в Кировской области. Берёзовское лесничество (в ведении которого, помимо Берёзовского городского округа, находятся лесные угодья на территории Верхней Пышмы и Среднеуральска, а также части Екатеринбурга) Петров возглавлял более восьми лет.
ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» («Уральская авиабаза») – единственное специализированное учреждение по тушению лесных пожаров в регионе, его учредителем является правительство Свердловской области. В последние годы к деятельности учреждения приковано большое внимание из-за масштабных лесных пожаров на территории региона.
В середине мая Александр Петров записал видео, в котором призвал жителей Свердловской области не посещать леса в период сложной пожарной обстановки.
Исполняющим обязанности директора ГКУ СО «Берёзовское лесничество» вместо Петрова назначен Михаил Калгин, сообщает «Берёзовский и окрестности».
Ранее о том, что Александр Петров может возглавить Свердловскую авиалесоохрану писало издание ЕАН. Петров из династии лесничих, его отец работал лесничим в Кировской области. Берёзовское лесничество (в ведении которого, помимо Берёзовского городского округа, находятся лесные угодья на территории Верхней Пышмы и Среднеуральска, а также части Екатеринбурга) Петров возглавлял более восьми лет.
ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» («Уральская авиабаза») – единственное специализированное учреждение по тушению лесных пожаров в регионе, его учредителем является правительство Свердловской области. В последние годы к деятельности учреждения приковано большое внимание из-за масштабных лесных пожаров на территории региона.
В середине мая Александр Петров записал видео, в котором призвал жителей Свердловской области не посещать леса в период сложной пожарной обстановки.
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