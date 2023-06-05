Возрастное ограничение 18+
Жители Нижнего Тагила пожаловались на свалку строительного мусора
Общество
Фото: Инцидент Нижний Тагил / vk.com
Две огромные кучи строительного мусора высыпали в Нижнем Тагиле по дороге в сад «Горняк 1». Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.
Кучи мусора обнаружили за гаражами в микрорайоне Рудник. По словам очевидца, строительный мусор могли вывезти с улицы Сибирской, 80.
Ранее читатель «Вечерних ведомостей» сообщил о большой свалке строительных материалов, покрышек и другого мусора на Сибирском тракте в Екатеринбурге.
Кучи мусора обнаружили за гаражами в микрорайоне Рудник. По словам очевидца, строительный мусор могли вывезти с улицы Сибирской, 80.
Ранее читатель «Вечерних ведомостей» сообщил о большой свалке строительных материалов, покрышек и другого мусора на Сибирском тракте в Екатеринбурге.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».