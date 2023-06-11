Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту сообщений о давке в «Орлане»

– говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

«Свердловской транспортной прокуратурой в связи с размещённой в СМИ публикацией о некачественном оказании услуг пассажирам рельсового автобуса "Орлан" по причине продажи билетов с превышением количества мест для сидения проводится проверка»,