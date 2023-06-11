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Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту сообщений о давке в «Орлане»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку АО «Свердловская пригородная компания» после сообщений в СМИ о давке в поездах «Орлан», которые курсируют между Екатеринбургом и Челябинском.
Напомним, что ранее в «Свердловской пригородной компании» заявили, что в состав «Орланов» добавлены дополнительные вагоны.
«Свердловской транспортной прокуратурой в связи с размещённой в СМИ публикацией о некачественном оказании услуг пассажирам рельсового автобуса "Орлан" по причине продажи билетов с превышением количества мест для сидения проводится проверка»,
– говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.
Напомним, что ранее в «Свердловской пригородной компании» заявили, что в состав «Орланов» добавлены дополнительные вагоны.
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