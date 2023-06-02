Причиной смерти журналистики из Нижнего Тагила могла стать врачебная ошибка

– приводят слова Юлии Липинской в издании.

«Нарушения, выявленные в случае Евлашиной, были очевидны, с учетом имеющейся у нас медицинской документации. Что говорить о нарушениях, когда в медицинском учреждении Евлашиной не смогли установить верный диагноз за такое количество времени ее нахождения в больнице, хотя это было возможно, если бы были проведены все необходимые диагностические мероприятия»,