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Причиной смерти журналистики из Нижнего Тагила могла стать врачебная ошибка
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Причиной смерти 37-летней журналистики газеты «Машиностроитель» Екатерины Евлашиной могла стать врачебная ошибка. Представляющая интересы умершей юрист Юлия Липинская, сославшись на результате экспертизы медицинской документации, заявила, что погибшей поставили неверный диагноз.
Как пишет портал Е1.RU, в ответе от страховой компании «Согаз» говорится, что по результатам экспертизы качества медицинской помощи врачами-экспертами, включенными в Единый реестр ТФОМС, выявлены нарушения по профилям «скорая медицинская помощь» и «хирургия». По профилю «реаниматология и анестезиология» нарушений выявлено не было.
По ее словам, факт неверного диагноза подтверждается патологоанатомическим вскрытием. Экспертиза указала на несоответствие диагнозов. Перед смертью умершей журналистке поставили двустороннюю нижнедолевую пневмонию, в то время как у нее было язва.
Напомним, что у Екатерина Евлашина поступила в городскую больницу с сильными болями в животе. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности».
Как пишет портал Е1.RU, в ответе от страховой компании «Согаз» говорится, что по результатам экспертизы качества медицинской помощи врачами-экспертами, включенными в Единый реестр ТФОМС, выявлены нарушения по профилям «скорая медицинская помощь» и «хирургия». По профилю «реаниматология и анестезиология» нарушений выявлено не было.
«Нарушения, выявленные в случае Евлашиной, были очевидны, с учетом имеющейся у нас медицинской документации. Что говорить о нарушениях, когда в медицинском учреждении Евлашиной не смогли установить верный диагноз за такое количество времени ее нахождения в больнице, хотя это было возможно, если бы были проведены все необходимые диагностические мероприятия»,
– приводят слова Юлии Липинской в издании.
По ее словам, факт неверного диагноза подтверждается патологоанатомическим вскрытием. Экспертиза указала на несоответствие диагнозов. Перед смертью умершей журналистке поставили двустороннюю нижнедолевую пневмонию, в то время как у нее было язва.
Напомним, что у Екатерина Евлашина поступила в городскую больницу с сильными болями в животе. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности».
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