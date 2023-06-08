Лесники будут патрулировать свердловские леса на новых внедорожниках

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более 27 миллионов рублей из федерального бюджета получила Свердловская область на закупку новых автомобилей для лесничеств. Сегодня, 8 июня, облправительство отчиталось о том, что ключи от машин переданы лесникам первым заместителем губернатора Алексеем Шмыковым.Автопарк свердловских лесничеств пополнен 19 новыми внедорожниками. Их будут использовать для патрулирования лесов в поисках пожаров, незаконных вырубок и прочих нарушений. По словам Шмыкова, в первую очередь автомобили направили в лесничества, где была наиболее сложная обстановка в плане природных пожаров. «Именно усиленная рейдовая работа в прошедшие дни позволила не допустить осложнения лесопожарной обстановки в регионе», — сказал первый замгубернатора.Сайт правительства Свердловской области приводит данные о том, что в 2023 году лесными инспекторами лесничеств и Минприроды проведено более 10 тысяч патрулирований. Это на 45% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Во время этих рейдов выявлено более 300 нарушений требований пожарной безопасности.