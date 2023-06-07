В «Ёбидоёби» назвали возможные причины массового отравления екатеринбуржцев роллами

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Ёбидоёби».

«С франчайзи мы делимся не только брендом, экспертизой и маркетинговыми инструментами, но и обязательными регламентами. В том числе – даем список регламентированных поставщиков. В Екатеринбурге владелец франшизы решил нарушить регламент и попробовал обратиться к новому партнеру. В итоге получил, к сожалению, некачественную продукцию. Франчайзи уже передал претензии поставщику. Далее он не будет продолжать с ним сотрудничество – и вернется к нашему проверенному перечню. Мы приносим извинения всем, кто пострадал. Филиал в Екатеринбурге компенсирует клиентам расходы на лечение»,