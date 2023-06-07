Возрастное ограничение 18+
В «Ёбидоёби» назвали возможные причины массового отравления екатеринбуржцев роллами
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге владелец франшизы службы доставки «Ёбидоёби» на Уктусе нарушил регламент и попробовал обратиться к новому поставщику. В результате 22 клиента заведения общепита отравились. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе «Ёбидоёби».
Напомним, что 22 клиента пункта доставки «Ёбидоёби» на улице Щербакова, 20 заразились сальмонеллезом. Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование. Во время проверки в пункте доставке выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Заведение общепита сейчас закрыто. Следственный комитет проводит проверку.
В пресс-службе «Ёбидоёби» рассказали, что компания работает по франшизной модели.
Напомним, что 22 клиента пункта доставки «Ёбидоёби» на улице Щербакова, 20 заразились сальмонеллезом. Южный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидрасследование. Во время проверки в пункте доставке выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Заведение общепита сейчас закрыто. Следственный комитет проводит проверку.
В пресс-службе «Ёбидоёби» рассказали, что компания работает по франшизной модели.
«С франчайзи мы делимся не только брендом, экспертизой и маркетинговыми инструментами, но и обязательными регламентами. В том числе – даем список регламентированных поставщиков. В Екатеринбурге владелец франшизы решил нарушить регламент и попробовал обратиться к новому партнеру. В итоге получил, к сожалению, некачественную продукцию. Франчайзи уже передал претензии поставщику. Далее он не будет продолжать с ним сотрудничество – и вернется к нашему проверенному перечню. Мы приносим извинения всем, кто пострадал. Филиал в Екатеринбурге компенсирует клиентам расходы на лечение»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Ёбидоёби».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».