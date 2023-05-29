Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 7 июня объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 14 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.