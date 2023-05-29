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Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 7 июня объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 14 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 14 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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