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Лосёнку Борьке пришлось сделать операцию на нижнесергинской эко-ферме
Общество
Стоп-кадр видео ВК-группы «Аркуда» / vk.com/ekofermaarkuda
«Вечерние ведомости» вместе с читателями рано радовались тому, что спасённый из лесного пожара лосёнок пошёл на поправку и радостно бегает по территории эко-фермы под Нижними Сергами. Юному сохатому всё же пришлось делать операцию.
Ничего особо ужасного не произошло, но всё же: обожжённые ушки лосёнка, которые, казалось, совсем зажили, начали нагнаиваться и кровоточить. После осмотра ветеринарами было принято решение о частичной ампутации. Для этого Борьку даже не пришлось возить в ветклинику — мёртвую ткань срезали и ранки обработали там же, на месте. Жизни малыша, который за свой малый возраст успел пережить массу страшных часов, ничего не угрожает.
Напомним, новорожденного лосёнка пожарные нашли в горящем лесу возле посёлка Лебедево в начале мая. Осиротевшего малыша решено было перенаправить в Нижние Серги, на эко-ферму «Аркуда», где его нарекли Борькой. Владельцы фермы рассчитывают, что с возрастом, когда Борька станет самостоятельным, он сам уйдёт в лес, на вольную жизнь.
Ничего особо ужасного не произошло, но всё же: обожжённые ушки лосёнка, которые, казалось, совсем зажили, начали нагнаиваться и кровоточить. После осмотра ветеринарами было принято решение о частичной ампутации. Для этого Борьку даже не пришлось возить в ветклинику — мёртвую ткань срезали и ранки обработали там же, на месте. Жизни малыша, который за свой малый возраст успел пережить массу страшных часов, ничего не угрожает.
Напомним, новорожденного лосёнка пожарные нашли в горящем лесу возле посёлка Лебедево в начале мая. Осиротевшего малыша решено было перенаправить в Нижние Серги, на эко-ферму «Аркуда», где его нарекли Борькой. Владельцы фермы рассчитывают, что с возрастом, когда Борька станет самостоятельным, он сам уйдёт в лес, на вольную жизнь.
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