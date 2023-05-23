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Спасенный из лесного пожара Борька освоился на эко-ферме под Нижними Сергами
Общество
Стоп-кадр видео ВК-группы «Эко-ферма АРКУДА» / vk.com/ekofermaarkuda
А вы ещё помните лосёнка, которого спасли пожарные и волонтёры из огня, бушевавшего в лесу возле посёлка Лебедево? Сегодня представители эко-фермы «Аркуда», куда пристроили малыша, опубликовали новое видео с ним.
Судя по коротенькому ролику, за прошедшие пару недель Борька немножко подрос, окреп и окончательно освоился на эко-ферме. Он бесстрашно вышагивает по территории эко-фермы, подходит к местному алабаю (а тот, добрая душа, реагирует на лосёнка вполне радушно). Без боязни подходит лосёнок и к людям. Радостная новость ещё и в том, что у него почти зажили ушки, довольно сильно опалённые огненной стихией.
Владельцы эко-фермы не ограничивают Борьку в передвижении. Он свободно пасётся на зелёных просторах. Это полезно, в первую очередь потому, что так малышу будет легче научиться самостоятельной жизни на дикой природе. Ведь изначально было принято решение не превращать лосёнка в домашнего питомца, а с возрастом позволить уйти в лес (который к тому времени, будем надеяться, перестанет столь часто полыхать).
Видеоролик с лосёнком Борькой в главной роли можно увидеть на ВК-странице эко-фермы «Аркуда».
Судя по коротенькому ролику, за прошедшие пару недель Борька немножко подрос, окреп и окончательно освоился на эко-ферме. Он бесстрашно вышагивает по территории эко-фермы, подходит к местному алабаю (а тот, добрая душа, реагирует на лосёнка вполне радушно). Без боязни подходит лосёнок и к людям. Радостная новость ещё и в том, что у него почти зажили ушки, довольно сильно опалённые огненной стихией.
Владельцы эко-фермы не ограничивают Борьку в передвижении. Он свободно пасётся на зелёных просторах. Это полезно, в первую очередь потому, что так малышу будет легче научиться самостоятельной жизни на дикой природе. Ведь изначально было принято решение не превращать лосёнка в домашнего питомца, а с возрастом позволить уйти в лес (который к тому времени, будем надеяться, перестанет столь часто полыхать).
Видеоролик с лосёнком Борькой в главной роли можно увидеть на ВК-странице эко-фермы «Аркуда».
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