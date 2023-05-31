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Большой центр культуры возводят в Каменске-Уральском
Общество
Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского
В полном разгаре строительство Центра культурного развития в Каменске-Уральском. Здание уже возведено и накрыто кровлей. Рабочие приступили к внешней отделке стен.
Изначально сдать новостройку планировалось в 2024 году, но, судя по скорости, с которой ведутся работы, откроется Центр культуры к концу текущего года. Для его строительства выбрали жилой микрорайон «Южный», который стремительно развивается и обрастает всё новыми объектами (так, в прошлом году там появились школа, детский садик и сквер). Согласно проекту, большое двухэтажное здание вместит в себя зрительный зал, видеостудию, залы для занятий хореографией и вокалом и студию звукозаписи. Предполагается, что в Центре будут заниматься до 500 детей за день. На проект было выделено более 390 миллионов рублей.
Архитектурной особенностью нового строения в микрорайоне Южный стала необычная форма здания — сверху оно своими очертаниями напоминает трилистник. Примечательной будет и его расцветка — яркая, красно-белая. Впрочем, как заметили авторы паблика «Подслушано Каменск-Уральский», такое сочетание цветов становится трендом для города. Недавно такими же цветами окрасили фонтан на площади Горького.
Изначально сдать новостройку планировалось в 2024 году, но, судя по скорости, с которой ведутся работы, откроется Центр культуры к концу текущего года. Для его строительства выбрали жилой микрорайон «Южный», который стремительно развивается и обрастает всё новыми объектами (так, в прошлом году там появились школа, детский садик и сквер). Согласно проекту, большое двухэтажное здание вместит в себя зрительный зал, видеостудию, залы для занятий хореографией и вокалом и студию звукозаписи. Предполагается, что в Центре будут заниматься до 500 детей за день. На проект было выделено более 390 миллионов рублей.
Архитектурной особенностью нового строения в микрорайоне Южный стала необычная форма здания — сверху оно своими очертаниями напоминает трилистник. Примечательной будет и его расцветка — яркая, красно-белая. Впрочем, как заметили авторы паблика «Подслушано Каменск-Уральский», такое сочетание цветов становится трендом для города. Недавно такими же цветами окрасили фонтан на площади Горького.
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