Большой центр культуры возводят в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В полном разгаре строительство Центра культурного развития в Каменске-Уральском. Здание уже возведено и накрыто кровлей. Рабочие приступили к внешней отделке стен.Изначально сдать новостройку планировалось в 2024 году, но, судя по скорости, с которой ведутся работы, откроется Центр культуры к концу текущего года. Для его строительства выбрали жилой микрорайон «Южный», который стремительно развивается и обрастает всё новыми объектами (так, в прошлом году там появились школа, детский садик и сквер). Согласно проекту, большое двухэтажное здание вместит в себя зрительный зал, видеостудию, залы для занятий хореографией и вокалом и студию звукозаписи. Предполагается, что в Центре будут заниматься до 500 детей за день. На проект было выделено более 390 миллионов рублей.Архитектурной особенностью нового строения в микрорайоне Южный стала необычная форма здания — сверху оно своими очертаниями напоминает трилистник. Примечательной будет и его расцветка — яркая, красно-белая. Впрочем, как заметили авторы паблика «Подслушано Каменск-Уральский», такое сочетание цветов становится трендом для города. Недавно такими же цветами окрасили фонтан на площади Горького.