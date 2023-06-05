Уралмаш и Эльмаш поборются за район в формате дискуссии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычный формат выбрали представители «Пространства Заря», чтобы ответить на вопрос, какая же из двух «половинок» Орджоникидзевского района Екатеринбурга вправе считать своим бывший кинотеатр, превращающийся в культурно-просветительский центр.Проспект Космонавтов чётко разделяет район на Эльмаш и Уралмаш. И, хоть в адресе экс-кинотеатра «Заря» указан совсем другая улица — Баумана — «пограничное» местоположение так или иначе всегда сказывалось на отношении к «Заре». В 90-е, например, пространство возле нынешнего «Пространства Заря» нередко становилось местом стычек эльмашевского и уралмашевского молодняка. А с появлением в городе метро и станции «Уралмаш» кинотеатр стал ассоциироваться с ней. «Но это же здание становится точкой входа в Эльмаш», — справедливо указывают организаторы необычного мероприятия, в ходе которого будет найден ответ на вопрос «Уралмаш и/или Эльмаш?».Дискуссия пройдёт 10 июня в формате перформанса-обсуждения (или даже спектакля-обсуждения). Его создатели Анастасия Лоцман и Олег Таратухин намерены расставить, наконец, все точки над i.