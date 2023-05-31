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Улицу Ляпустина перекроют в Екатеринбурге на два месяца
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Вторчермете в Екатеринбурге застройщики жилого комплекса «Тишина» на два месяца перекроют улицу Ляпустина.
Участок улицы Ляпустина от дома №1 на Ферганской до переулка Режимного будет перекрыт с 20 июня по 25 августа.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Участок улицы Ляпустина от дома №1 на Ферганской до переулка Режимного будет перекрыт с 20 июня по 25 августа.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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