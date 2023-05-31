Улицу Ляпустина перекроют в Екатеринбурге на два месяца

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Вторчермете в Екатеринбурге застройщики жилого комплекса «Тишина» на два месяца перекроют улицу Ляпустина.Участок улицы Ляпустина от дома №1 на Ферганской до переулка Режимного будет перекрыт с 20 июня по 25 августа.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.