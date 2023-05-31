Свердловские депутаты поддержали инициативу о бесплатном выделении земли погорельцам в Сосьве и Таёжном

– пояснил министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов.

«Закон предусматривает включение Сосьвинского городского округа и Махнёвского муниципального образования, на территории которых расположены Сосьва и Таёжный, в перечень муниципалитетов Свердловской области, где земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства»,