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Свердловские депутаты поддержали инициативу о бесплатном выделении земли погорельцам в Сосьве и Таёжном
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области сегодня на заседании поддержали инициативу о бесплатном выделении земли погорельцам для строительства жилья в Сосьве и Таёжном.
В департаменте информполитики региона рассказали, что мера поддержки направлена на погорельцев, у которых дома были уничтожены огнем, а участки под ними никак не были оформлены. После вступления закона в силу свердловчане смогут обратиться в администрацию своего муниципалитета и узаконить статус участка.
Напомним, что сейчас в населенных пунктах, пострадавших от природных пожаров, ведется работа по восстановлению жилья. Многоквартирный дом для погорельцев в Сосьве планируют сдать уже к 1 октября.
В департаменте информполитики региона рассказали, что мера поддержки направлена на погорельцев, у которых дома были уничтожены огнем, а участки под ними никак не были оформлены. После вступления закона в силу свердловчане смогут обратиться в администрацию своего муниципалитета и узаконить статус участка.
«Закон предусматривает включение Сосьвинского городского округа и Махнёвского муниципального образования, на территории которых расположены Сосьва и Таёжный, в перечень муниципалитетов Свердловской области, где земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства»,
– пояснил министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов.
Напомним, что сейчас в населенных пунктах, пострадавших от природных пожаров, ведется работа по восстановлению жилья. Многоквартирный дом для погорельцев в Сосьве планируют сдать уже к 1 октября.
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Свердловским погорельцам, у которых не было документов на участки, намерены бесплатно выделить землю
31 мая 2023
31 мая 2023