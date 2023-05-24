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Свердловским погорельцам, у которых не было документов на участки, намерены бесплатно выделить землю
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Власти Свердловской области намерены бесплатно выделить землю для строительства новых домов погорельцам, у которых не было документов на участки.
В департаменте информационной политики региона рассказали, что данную инициативу губернатора сегодня поддержали депутаты областного Заксобрания. Бесплатно выделить землю планируется жителям поселков Сосьва и Таежный, чьи дома были уничтожены огнем, а участки под ними никак не были оформлены.
Члены комитета областного Заксобрания по аграрной политике и земельным отношениям рекомендовали рассмотреть данный законопроект на заседании регионального парламента 6 июня.
В департаменте информационной политики региона рассказали, что данную инициативу губернатора сегодня поддержали депутаты областного Заксобрания. Бесплатно выделить землю планируется жителям поселков Сосьва и Таежный, чьи дома были уничтожены огнем, а участки под ними никак не были оформлены.
«По поручению губернатора в кратчайшие сроки разработан проект закона, предусматривающий включение Сосьвинского городского округа и Махнёвского муниципального образования, в состав которого входит поселок Таёжный, в перечень муниципалитетов Свердловской области, где земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства»,
– заявил министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.
Члены комитета областного Заксобрания по аграрной политике и земельным отношениям рекомендовали рассмотреть данный законопроект на заседании регионального парламента 6 июня.
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