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«Сад Нурова» тревожится за судьбу реки Исети
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В паблике общественного движения «Сад Нурова» появилось сообщение о том, что река Исеть рискует лишиться зоны охраняемого природного ландшафта на одном из самых важных для екатеринбуржцев участков.
Компания ООО «Радиус Девелопмент» планирует построить границу в районе улиц Декабристов и Розы Люксембург. Для пущей привлекательности поставить её хотят на берегу реки. Работы по укреплению берега начать собираются уже в этом месяце. Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области уже выдало соответствующее разрешение.
Ребята, которые инициировали создание на берегу Исети возле Царского моста небольшого сада и организовывают общественные работы по облагораживанию этого места, тревожатся, что деятельность «Радиуса» серьёзно повлияет на реку: «Река в данном месте может лишиться зоны охраняемого природного ландшафта, а значит, можно будет менять её русло и активно вмешиваться в ландшафт».
Активисты сообщества направили несколько запросов в госорганы. В том числе они попросили у Минприроды предоставить им материалы проекта по берегоукреплению и информацию о проведенных исследованиях, обосновывающих проект. Обратились они и к согражданам, обладающим экспертными знаниями: «Нам нужна помощь с анализом акта экспертизы и подготовкой предложений для участия в общественных обсуждениях, если вы в этом разбираетесь и можете помочь — пишите».
Компания ООО «Радиус Девелопмент» планирует построить границу в районе улиц Декабристов и Розы Люксембург. Для пущей привлекательности поставить её хотят на берегу реки. Работы по укреплению берега начать собираются уже в этом месяце. Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области уже выдало соответствующее разрешение.
Ребята, которые инициировали создание на берегу Исети возле Царского моста небольшого сада и организовывают общественные работы по облагораживанию этого места, тревожатся, что деятельность «Радиуса» серьёзно повлияет на реку: «Река в данном месте может лишиться зоны охраняемого природного ландшафта, а значит, можно будет менять её русло и активно вмешиваться в ландшафт».
Активисты сообщества направили несколько запросов в госорганы. В том числе они попросили у Минприроды предоставить им материалы проекта по берегоукреплению и информацию о проведенных исследованиях, обосновывающих проект. Обратились они и к согражданам, обладающим экспертными знаниями: «Нам нужна помощь с анализом акта экспертизы и подготовкой предложений для участия в общественных обсуждениях, если вы в этом разбираетесь и можете помочь — пишите».
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