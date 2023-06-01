Старый Эльмаш продолжает преображаться

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге снесли старое здание отделения милиции на улице Шефской. Оно несколько лет стояло заброшенным, ветшало и в итоге попало под очередную волну реновации.Двухэтажное здание милиции было построено в начале 50-х годов на территории микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. Одно время в нём располагался паспортный стол и детская комната милиции. В «нулевые» на участок было совершенно нападение — в здание неизвестные закинули боевую гранату, произошёл взрыв. После закрытия отделения, большинство его отделов переместилось в бывший Дом пионеров на улице Баумана, а участковые пункты появились по нескольким адресам.Снос бывшего милицейского здания произошёл в конце прошлой недели. Это примерно совпало по времени с появлением забора вокруг пустыря, образовавшегося после сноса других эльмашевских бараков, располагавшихся неподалёку от стадиона «Калининец». Таким образом, были опровергнуты слухи, будто на их месте планировавшаяся стройка замороженная на долгий срок. Взамен часто горевших после попадания в программу реновации двухэтажек здесь отгрохают новый квартал (и без «человейников», конечно, не обойдётся).