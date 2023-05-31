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В Свердловской области на неделе ожидается прохладная погода
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области текущая неделя будет прохладной. Температура воздуха ожидается на 10°С, чем на прошлой неделе. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, с 5 по 11 июня днем ожидается 17…22°С, ночью 5…10°С. Завтра существенных осадков не предполагается, а в остальные дни вероятны кратковременные дожди.
Галина Шепоренко добавила, что прохладную погоду принесут атмосферные фронты, надвинувшиеся с европейской части России. Преобладающее направление ветра – северо-западное.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным синоптика, с 5 по 11 июня днем ожидается 17…22°С, ночью 5…10°С. Завтра существенных осадков не предполагается, а в остальные дни вероятны кратковременные дожди.
Галина Шепоренко добавила, что прохладную погоду принесут атмосферные фронты, надвинувшиеся с европейской части России. Преобладающее направление ветра – северо-западное.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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