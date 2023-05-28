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Синоптики обещают дожди и грозы в начале грядущей недели в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются дожди, ливни и грозы с сильным ветром. По данным синоптиков «Уральского Гидрометцентра», такая погода продержится вплоть до среды. Екатеринбург без дождей тоже не останется.
В понедельник, 5 июня, в Свердловской области переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременный дождь, местами очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, грозы. Ночью +12…+17°C, на севере до +7°C. Днем +23…+28°C, на севере и в горах до +18°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек, в отдельных районах до 27 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днем +24…+26°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 6 июня, в Свердловской области ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +8…+13°C, на севере и в горах до +5°C. Днем +22…+27°C, на севере и в горах до +19°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +11…+13°C, днем +23…+25°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
В среду, 7 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ночью +9…+14°C, на севере до +6°C. Днем +17…+22°C. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек., порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, дождь. Ночью +12…+14°C, днем +18…+20°C. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 5 июня, в Свердловской области переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременный дождь, местами очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, грозы. Ночью +12…+17°C, на севере до +7°C. Днем +23…+28°C, на севере и в горах до +18°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек, в отдельных районах до 27 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днем +24…+26°C. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 6 июня, в Свердловской области ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +8…+13°C, на севере и в горах до +5°C. Днем +22…+27°C, на севере и в горах до +19°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +11…+13°C, днем +23…+25°C. Ветер северной четверти 3-8 м/сек.
В среду, 7 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ночью +9…+14°C, на севере до +6°C. Днем +17…+22°C. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек., порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, дождь. Ночью +12…+14°C, днем +18…+20°C. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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