К 300-летию Екатеринбурга на Вайнера хотят установить «небесный» медиаэкран

– говорится в документации.

«"Небесный экран" с давних пор воспринимается как носитель особой визуальной образности "неземной" способ существования и трансляции знаков. Предполагается в честь празднования 300-летия города Екатеринбурга трансляция разнообразных световых шоу: звезд, салютов, пиротехнических эффектов, а так же трансляция исторических событий, этапов развития города, достопримечательностей города и иная социальная информация, связанная с достижениями, с городом и ее жителями»,