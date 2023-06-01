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К 300-летию Екатеринбурга на Вайнера хотят установить «небесный» медиаэкран
Общество
Фото: проектная документация
К 300-летию Екатеринбурга над улицей Вайнера хотят установить «небесный» медиаэкран. Положительное заключение историко-культурной экспертизы, необходимой для размещения экрана, было опубликовано на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
По задумке «небесный» медиаэкран должен будет находиться над пешеходной зоной. Известно, что состоять конструкция, удерживающая экран, будет из металлических элементов колонн и балок, украшенных декоративными элементами в стилистике кованых изделий XIX века.
По задумке «небесный» медиаэкран должен будет находиться над пешеходной зоной. Известно, что состоять конструкция, удерживающая экран, будет из металлических элементов колонн и балок, украшенных декоративными элементами в стилистике кованых изделий XIX века.
«"Небесный экран" с давних пор воспринимается как носитель особой визуальной образности "неземной" способ существования и трансляции знаков. Предполагается в честь празднования 300-летия города Екатеринбурга трансляция разнообразных световых шоу: звезд, салютов, пиротехнических эффектов, а так же трансляция исторических событий, этапов развития города, достопримечательностей города и иная социальная информация, связанная с достижениями, с городом и ее жителями»,
– говорится в документации.
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