В центре Екатеринбурга пройдет инклюзивный семейный праздник «Счастливое детство»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Литературном квартале в Екатеринбурге завтра, 3 июня, состоится 15-й городской инклюзивный семейный праздник «Счастливое детство», посвященный Дню защиты детей. Мероприятие пройдет с 11.00 до 14.30.Праздник организует Свердловская региональная общественная организация инвалидов «Солнечные дети». В Литературном квартале соберутся «особые» дети и подростки, их братья, сестры, мамы, папы, друзья и волонтеры. Ожидается, что праздник посетят около 300 человек.Артисты и гости смогут поучаствовать в мастер-классах и квестах, а также в благотворительной лотерее в поддержку программ организации «Солнечные дети».Хедлайнер концерта – скрипач-виртуоз Макс Вайс, Дмитрий Максимов с Шоу профессора Крио. На одной сцене с профессиональными танцевальными коллективами будут петь и танцевать и дети с ограниченными возможностями.