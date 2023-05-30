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Екатеринбург снова накрыло смогом от лесных пожаров
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром Екатеринбург снова затянуло смогом от лесных пожаров. Горожане жалуются на сильный запах гари.
Телеграм-канал «Не для протокола» пишет, что смог в уральской столице появился из-за пожаров в Березовском. Сейчас там действуют четыре природных пожара на площади 52,5 гектара. Еще один торфяной пожар зафиксирован в поселке Солнечный. В самом Екатеринбурге действуют два торфяных пожара на площади 3,89 гектара, они локализованы.
Напомним, что всего в Свердловской области действует 23 лесных пожара на площади 5,2 тысячи гектаров.
«Дышать тяжело. Чувствуется этот надоевший запах гари»,
– говорит читательница «Вечерних ведомостей».
Телеграм-канал «Не для протокола» пишет, что смог в уральской столице появился из-за пожаров в Березовском. Сейчас там действуют четыре природных пожара на площади 52,5 гектара. Еще один торфяной пожар зафиксирован в поселке Солнечный. В самом Екатеринбурге действуют два торфяных пожара на площади 3,89 гектара, они локализованы.
«Задымление происходит из-за восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду. После 14:00 ветер сменится на юго-восточный, после чего дым должен рассеяться»,
– говорится в телеграм-канале.
Напомним, что всего в Свердловской области действует 23 лесных пожара на площади 5,2 тысячи гектаров.
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