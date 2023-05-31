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За сутки в Свердловской области потушили 12 лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки потушили 12 природных пожаров. Продолжают действовать 23 лесных пожара на площади 5,2 тысячи гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, ликвидированы пожары в Верхней Пышме (24 гектара), Режевском ГО (23 гектара), Сосьвинском ГО (18 гектаров), Махневском МО (шесть гектаров), Тугулымском ГО (четыре гектара) и Камышловском районе (два гектара).
Из 23 действующих пожаров локализованы 17 возгораний на площади 4,3 тысячи гектаров.
В департаменте добавили, что причиной большинства лесных пожаров является человеческий фактор: возгорания возникают из-за палов сухой травы, непотушенных костров и мангалов, а также других нарушений правил пожарной безопасности.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, ликвидированы пожары в Верхней Пышме (24 гектара), Режевском ГО (23 гектара), Сосьвинском ГО (18 гектаров), Махневском МО (шесть гектаров), Тугулымском ГО (четыре гектара) и Камышловском районе (два гектара).
Из 23 действующих пожаров локализованы 17 возгораний на площади 4,3 тысячи гектаров.
В департаменте добавили, что причиной большинства лесных пожаров является человеческий фактор: возгорания возникают из-за палов сухой травы, непотушенных костров и мангалов, а также других нарушений правил пожарной безопасности.
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