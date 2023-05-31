В Свердловской области ввели ограничения из-за кори

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловскую область признали неблагополучной по заболеваемости корью. Роспотребнадзор ввел в регионе ограничения.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что с начала года в области лабораторно подтвердили 119 случаев кори. Заместитель главного государственного санитарного врача по Свердловской области Анжелика Пономарева в связи с этим подписала постановление «О введении ограничительных мероприятий, проведении профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям».Так, в Свердловской области до 1 августа 2023 года необходимо провести подчищающую иммунизацию среди местных жителей, которые не болели корью или не имеют документов о наличии прививок или иммунитета к инфекции. В Екатеринбурге эти мероприятия должны провести до 1 июля.Помимо этого, со 2 июня вводятся ограничения для свердловчан, не защищенных против кори:- отказ в приеме на работу или отстранение от работы в медицинских и образовательных организациях, в том числе в организациях дополнительного образования;- отказ в приеме на работу в оздоровительные учреждения;- отказ в плановой госпитализации контактных лиц из очагов кори до окончания периода медицинского наблюдения (21 день от даты разобщения с больным корью);- отказ в приеме в социальные организации контактных лиц из очагов кори до окончания периода медицинского наблюдения.