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Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на следующей неделе – с 5 по 8 июня – пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей.
Опрессовки будут проводиться:
- с 23.00 5 июня до 06.00 6 июня;
- с 23.00 6 июня до 06.00 7 июня;
- с 23.00 7 июня до 06.00 8 июня.
В пресс-службе мэрии сообщили, что на время проведение опрессовок в домах не будут отключать горячее водоснабжение.
Владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей на период гидравлических испытаний следует отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними.
При обнаружении утечек горячей воды во время проведения опрессовок необходимо звонить по телефонам: + 7 (343) 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01 или 329-37-00.
Опрессовки будут проводиться:
- с 23.00 5 июня до 06.00 6 июня;
- с 23.00 6 июня до 06.00 7 июня;
- с 23.00 7 июня до 06.00 8 июня.
В пресс-службе мэрии сообщили, что на время проведение опрессовок в домах не будут отключать горячее водоснабжение.
Владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей на период гидравлических испытаний следует отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними.
При обнаружении утечек горячей воды во время проведения опрессовок необходимо звонить по телефонам: + 7 (343) 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01 или 329-37-00.
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