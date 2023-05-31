Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на следующей неделе – с 5 по 8 июня – пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей.Опрессовки будут проводиться:- с 23.00 5 июня до 06.00 6 июня;- с 23.00 6 июня до 06.00 7 июня;- с 23.00 7 июня до 06.00 8 июня.В пресс-службе мэрии сообщили, что на время проведение опрессовок в домах не будут отключать горячее водоснабжение.Владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей на период гидравлических испытаний следует отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и организовать надзор за ними.При обнаружении утечек горячей воды во время проведения опрессовок необходимо звонить по телефонам: + 7 (343) 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01 или 329-37-00.