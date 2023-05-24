На центральном проспекте Екатеринбурга начали возводить верстовые столбы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как и обещалось заранее, к юбилею города Екатеринбургу вернут верстовые столбы. Двести лет назад их устанавливали к приезду императора, около ста лет назад снесли, а теперь решили установить заново.Установленные в 1824 году обелиски «Московской заставы» обозначали границы города. Новые окажутся практически в самом центре уральской столицы. Их уже начали возводить на проспекте Ленина, в месте его пересечения с улицей Московской. Столбы станут частью входной группы на аллее, тянущейся по проспекту. Их пьедестальная часть будет сделана из тёмного гранита, а основная, верхняя часть в виде четырёхгранных обелисков — из серого гранита. Вершины обелисков украсят двуглавые орлы. Высота каждого из столбов составит по 6 метров. Кроме них композиция будет состоять из плиты с информационными надписями.Работы по подготовке территории и установки обелисков «Московской заставы» уже начались. Закончить их планируют к 1 августу.