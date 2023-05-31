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Редчайший минерал случайно обнаружили в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
На Меднорудянском малахитовом месторождении, что расположено на территории Нижнего Тагила, нашли петерсит иттрия. Ранее этот редчайший минерал добывали только в Намибии и Китае.
С петерситом иттрия человечество познакомилось только в 1982 году. По крайней мере, именно в этом году он был впервые научно описан. Из-за красивого внешнего вида, но в первую очередь — в силу малого количества на планете — петерсит стоит очень дорого и чаще используется в качестве украшения. Впрочем, есть у него и другие полезные свойства — термостойкость, ударопрочность, что делает его ещё и полезным для производственных целей минералом.
На территории Нижнего Тагила петерсит иттрия случайно обнаружил доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии Уральского горного университета Сергей Суставов. Он работал с образцами, привезёнными с Меднорудянского месторождения, и среди привычных минералов увидел отличный от других.
Пока не совсем понятно, что последует за данной находкой. Но на добычу петерсита в промышленных масштабах на территории Нижнего Таила вряд ли приходится. Специалистам предстоит выяснить, какие объёмы редчайшего минерала скрывает уральская земля.
С петерситом иттрия человечество познакомилось только в 1982 году. По крайней мере, именно в этом году он был впервые научно описан. Из-за красивого внешнего вида, но в первую очередь — в силу малого количества на планете — петерсит стоит очень дорого и чаще используется в качестве украшения. Впрочем, есть у него и другие полезные свойства — термостойкость, ударопрочность, что делает его ещё и полезным для производственных целей минералом.
На территории Нижнего Тагила петерсит иттрия случайно обнаружил доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии Уральского горного университета Сергей Суставов. Он работал с образцами, привезёнными с Меднорудянского месторождения, и среди привычных минералов увидел отличный от других.
«Поскольку визуально диагностировать его не удалось, снял рентгенограмму. Она определила образец как агардит. После уточнения состава на электронном микроскопе я пришёл к выводу, что это медно-иттриевый минерал, который состоит из иттрия, меди, фосфора и воды», — приводит слова учёного «Российская газета».
Пока не совсем понятно, что последует за данной находкой. Но на добычу петерсита в промышленных масштабах на территории Нижнего Таила вряд ли приходится. Специалистам предстоит выяснить, какие объёмы редчайшего минерала скрывает уральская земля.
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