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Генеральный директор «Екатеринбург-Экспо» объявил об уходе в отставку
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Генеральный директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов сообщил о своем намерении уйти в отставку. Поводом для такого решения, с его слов, стали негативные слухи. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Игорь Данилов подчеркнул, что он принял решение принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность, чтобы дать команде выставочного центра возможность спокойно подготовиться к проведению таких значимых мероприятий как Иннопром и МФУС.
Известно, что исполняющей обязанности центра станет Наталья Варламова, операционный директор МВЦ. Игорь Данилов возглавлял «Екатеринбург-Экспо» с 2016 года.
«Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабиллизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал»,
– написал Данилов.
Игорь Данилов подчеркнул, что он принял решение принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность, чтобы дать команде выставочного центра возможность спокойно подготовиться к проведению таких значимых мероприятий как Иннопром и МФУС.
Известно, что исполняющей обязанности центра станет Наталья Варламова, операционный директор МВЦ. Игорь Данилов возглавлял «Екатеринбург-Экспо» с 2016 года.
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