В мае в уральской столице выпало рекордно малое количество осадков

– отметил Пулин.

«Никогда ранее в мае не было так мало осадков. Позади остались май 2016 года с 7 мм и май 1957 года с 2 мм. Все 0.5 мм выпали 1 мая, а точнее – поздно вечером 30 апреля. В архив пойдет сумма осадков за месяц, округленная до целого количества миллиметров, то есть 1 мм»,