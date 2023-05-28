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В мае в уральской столице выпало рекордно малое количество осадков
Общество
Фото: Вечерние ведомости
За минувший май в уральской столице выпало 0,5 мм осадков при климатической норме 47 мм. Этот месяц стал самым сухим за всю историю метеонаблюдений. Такое заявление сделал метеоролог Алексей Пулин.
Также, по его словам, в течение 1 июня циклон сместится от Пермского края на северо-восток, в сторону Ямала, благодаря чему в Свердловской области распространится более холодная воздушная масса. С запада должен прийти холодный фронт, который будут сопровождать долгожданные грозы.
Напомним, что аномально теплая и засушливая погода в Екатеринбурге устоялось с конца апреля, в результате чего уровень воды в водоемах, снабжающих город, достиг критической отметки. В связи с этим в ближайшее время уральская столица должна приступить к перекачке воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области.
«Никогда ранее в мае не было так мало осадков. Позади остались май 2016 года с 7 мм и май 1957 года с 2 мм. Все 0.5 мм выпали 1 мая, а точнее – поздно вечером 30 апреля. В архив пойдет сумма осадков за месяц, округленная до целого количества миллиметров, то есть 1 мм»,
– отметил Пулин.
Также, по его словам, в течение 1 июня циклон сместится от Пермского края на северо-восток, в сторону Ямала, благодаря чему в Свердловской области распространится более холодная воздушная масса. С запада должен прийти холодный фронт, который будут сопровождать долгожданные грозы.
Напомним, что аномально теплая и засушливая погода в Екатеринбурге устоялось с конца апреля, в результате чего уровень воды в водоемах, снабжающих город, достиг критической отметки. В связи с этим в ближайшее время уральская столица должна приступить к перекачке воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области.
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