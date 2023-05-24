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Из-за засушливой погоды Екатеринбург запустил перекачку воды из Челябинской области

21.19 Понедельник, 29 мая 2023
Общество
Нязепетровское водохранилище. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время прямой линии на государственном телеканале ОТВ рассказал, что засушливая погода и нехватка воды вынудила городские власти откорректировать технологию уборки города – если раньше районные ДЭУ могли себе позволить мыть улицы, то сейчас их лишь смачивают.

Кроме того, Орлов сказал, что ЕМУП «Водоканал» вынужден запустить перекачку воды из Нязепетровского водохранилища, поскольку уровень воды в водоёмах, использующихся для водоснабжения Екатеринбурга, крайне низок. «Он уже у критической отметки» — сказал градоначальник.

Нязепетровское водохранилище было построено на реке Уфе в 100 км от Екатеринбурга в 1970-е годы – для удовлетворения нужд в потреблении воды предприятиями Свердловского промышленного района. От Нязепетровска построили водовод и каскад насосных станций, с помощью которых через Уральские горы воду перекачивали в реку Западную Чусовую – далее она уже самотёком заполняла Верхне-Макаровское и Волчихинское водохранилища, из которых берёт воду Екатеринбург. В первые годы после постройки каскад работал круглогодично, но после распада СССР и спада промышленного производства его запускали от случая к случаю.

В последние годы Нязепетровский каскад работал, как правило, с осени по весну (в некоторые годы – например, в 2014 – перекачку воды из Нязепетровска вообще не запускали), запуск каскада столь рано – в мае – в XXI веке ещё не производился.

Сейчас месяц перекачки уфимской воды обходится екатеринбургскому «Водоканалу» примерно в 100 миллионов рублей.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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16:53 Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
16:21 Свердловская область заняла 23 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей
15:58 Депутат Госдумы попросил главу СК и генпрокурора разобраться в ситуации с уничтожением памятника участникам ВОВ в Нижнем Тагиле
15:25 В Ревде горят четыре частных дома
14:52 За нарушение правил пожарной безопасности в выходные оштрафовали 70 свердловчан
14:24 В Новоуральске 18-летний парень обвиняется в убийстве четырех человек
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