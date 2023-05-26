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Жара, дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге в начале июня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. При этом все еще будет жарко: температура воздуха днем в районе +29°С.
В четверг, 1 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 17…22°С, на севере до 12°С. Днем на юге 28…33°С, на севере 21…26°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый дождь. Ночью 20…22°С, днем 30…32°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 2 июня, в Свердловской области ночью переменная облачность, днем на севере преимущественно без осадков, на юге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…19°С, на севере до 9°С. Днем 25…30°С, на севере до 20°С. Ветер ночью западный, днем восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 16…18°С, днем 27…29°С. Ветер ночью западный, днем восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 3 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, на севере 9…14°С. Днем 31…36°С, на севере 24…29°С. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на южный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый дождь. Ночью 16…18°С, днем 33…35°С. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 1 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 17…22°С, на севере до 12°С. Днем на юге 28…33°С, на севере 21…26°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый дождь. Ночью 20…22°С, днем 30…32°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 2 июня, в Свердловской области ночью переменная облачность, днем на севере преимущественно без осадков, на юге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…19°С, на севере до 9°С. Днем 25…30°С, на севере до 20°С. Ветер ночью западный, днем восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 16…18°С, днем 27…29°С. Ветер ночью западный, днем восточной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 3 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью 13…18°С, на севере 9…14°С. Днем 31…36°С, на севере 24…29°С. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на южный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый дождь. Ночью 16…18°С, днем 33…35°С. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Жара до +32°С ожидается в Свердловской области
25 мая 2023
25 мая 2023