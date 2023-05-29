Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 1 июня объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/сек.В ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем и тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Рекомендуется прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. На улице следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Водителям советуют не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.Напомним, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим – запрещено использование открытого огня и разведение костров.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.