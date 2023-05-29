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Предупреждение о сильном ветре объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 1 июня объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/сек.
В ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем и тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Рекомендуется прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. На улице следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Водителям советуют не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.
Напомним, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим – запрещено использование открытого огня и разведение костров.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/сек.
В ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем и тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. Рекомендуется прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. На улице следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Водителям советуют не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.
Напомним, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим – запрещено использование открытого огня и разведение костров.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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