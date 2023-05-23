В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Краснолесья

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья и по самой улице. Из-за ограничений изменится схема движения трех автобусных маршрутов.Дублер улицы Краснолесья – от Вильгельма де Геннина до Рябинина – будет закрыт с 12 июня по 17 июля. Перекрытие связано с проведением работ по строительству тепловой сети.Участок улицы Краснолесья – от дома № 125 до улицы Вильгельма де Геннина – перекроют с 1 по 30 июня. Это связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии.Во время перекрытия изменится схема движения автобусов: №№ 014, 070, 59:- № 014 будет курсировать по улицам Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья – далее по маршруту;- № 070 поедет по улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева и Краснолесья – далее по маршруту;- № 59 поедет по Академика Сахарова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья – далее по маршруту.