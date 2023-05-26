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Хозяина запертого на балконе щенка отправили из Каменска-Уральского в Украину
Общество
Стоп-кадр видео ВК-группы «Подслушано Каменск-Уральский» / vk.com/kulive
История со щенком хаски, который в жару мучался на балконе одного из домов в Каменске-Уральском, обросла неожиданными подробностями. Они выяснились, когда на спасение юной собаки прибыли полиция и зоозащитники.
Прибывшим на помощь щенку дверь никто не открыл, но взламывать дверь или вызывать пожарных для прониковения внутрь со стороны окон в итоге не пришлось. А это могли сделать не только ради молодого животного: ведь была версия, что хозяину собаки стало плохо и именно поэтому щенок оказался на несколько дней запертым на балконе. Однако, к моменту, когда у полиции и волонтёров крепло подозрение, что с владельцами квартиры произошло несчастье, домой вернулась хозяйка с детьми. От неё и удалось узнать, что же произошло, и почему щенок хаски оказался в таких условиях.
Женщина рассказала, что щенка домой привёл муж. Причём, забрал он его у собаколовов, из пункта временного содержания. Однако, окружить любовью и заботой нового питомца мужчина не успел — его из Каменска-Уральского отправили в Украину. Щенок же остался в качестве дополнительной заботы у женщины, которой хлопот хватает и с детьми. Погулять с собакой она успевает не всегда, а чтобы в отсутствие людей молодой хаски не попортил мебель и другое имущество, его и стали запирать на балконе.
Как сообщает ВК-сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», после общения с оставшейся на неопределённый срок без мужа (зато с собакой) женщиной волонтёры решили не забирать у неё щенка. Но — до рецидива. Договорились, что если всё же нынешние хозяева не смогут почаще гулять с малышом и обеспечить ему более комфортное содержание, ему подыщут другое место проживания. Самый идеальный же исход этой истории произойдёт, если в родной город как можно скорее вернётся отец семейства, неожиданно вырванный из привычной жизни.
Прибывшим на помощь щенку дверь никто не открыл, но взламывать дверь или вызывать пожарных для прониковения внутрь со стороны окон в итоге не пришлось. А это могли сделать не только ради молодого животного: ведь была версия, что хозяину собаки стало плохо и именно поэтому щенок оказался на несколько дней запертым на балконе. Однако, к моменту, когда у полиции и волонтёров крепло подозрение, что с владельцами квартиры произошло несчастье, домой вернулась хозяйка с детьми. От неё и удалось узнать, что же произошло, и почему щенок хаски оказался в таких условиях.
Женщина рассказала, что щенка домой привёл муж. Причём, забрал он его у собаколовов, из пункта временного содержания. Однако, окружить любовью и заботой нового питомца мужчина не успел — его из Каменска-Уральского отправили в Украину. Щенок же остался в качестве дополнительной заботы у женщины, которой хлопот хватает и с детьми. Погулять с собакой она успевает не всегда, а чтобы в отсутствие людей молодой хаски не попортил мебель и другое имущество, его и стали запирать на балконе.
Как сообщает ВК-сообщество «Подслушано Каменск-Уральский», после общения с оставшейся на неопределённый срок без мужа (зато с собакой) женщиной волонтёры решили не забирать у неё щенка. Но — до рецидива. Договорились, что если всё же нынешние хозяева не смогут почаще гулять с малышом и обеспечить ему более комфортное содержание, ему подыщут другое место проживания. Самый идеальный же исход этой истории произойдёт, если в родной город как можно скорее вернётся отец семейства, неожиданно вырванный из привычной жизни.
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