Щенка хаски «забыли» на балконе одного из домов Каменска-Уральского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жительница Каменска-Уральского взволновала подписчиков соцсетей. Она сообщила, что в одном из высотных домов города на балконе уже несколько дней скулит щенок.Женщина сумела разглядеть щенка с соседнего балкона. Оттуда видно, что животное, похожее на молодого хаски, не просто заперт на застеклённом балконе, но и за поводок привязан к одной из стенок. По словам соседки, он уже несколько дней находится там и просится, чтобы его запустили в квартиру. Но хозяев собаки не видно и не известно, дома ли они.Наибольшую тревогу вызывает то обстоятельство, что возле щенка не видно ни поилки, ни миски с водой. А при такой жаркой погоде, какая установилась в Свердловской погоде, застекленный балкон способен превратиться в подобие теплицы, где даже не обезвоженному животному слишком жарко.Непонятно, что помешало жительнице дома дойти до квартиры в соседнем подъезде и попытаться выйти на контакт с хозяевами щенка. Не ясно и то, почему она не догадалась сообщить об измученном животном в полицию (тем более, что мучения его, возможно, связаны с несчастьем, произошедшим с владельцем квартиры). Но теперь сделать это ей подсказали в комментариях к сообщению о ситуации. Да, и обнародованный адрес, по которому скулит щенок (Каменск-Уральский, проспект Победы, 86, 3 подъезд, 3 этаж) наверняка уже заставил более решительного зоозащитника выехать на помощь молодой собаке.PS по последним данным, в квартиру уже пытаются проникнуть сотрудники полиции