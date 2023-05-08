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Спасённого из огня лосёнка пристроили на эко-ферму под Нижними Сергами
Общество
Фото: Центр реабилитации домашних животных
Маленький лосёнок, которого добровольцы и профессиональные пожарные спасли из лесного пожара возле посёлка Лебедево, перевезли на эко-ферму «Аркуда». Она находится в посёлке Октябрьский Нижнесергинского района Свердловской области.
Спасённого малыша назвали Борей. После осмотра дегтярскими ветврачами было решено, что лосёнок серьёзно от огня не пострадал и достаточно крепок, чтобы выдержать ещё одну поездку. Новое место обитания для него выбирали из нескольких вариантов. Одним из важных пунктов было найти такое прибежище для осиротевшего Бори, где бы ему могли обеспечить должную кормёжку и уход. А владельцы эко-фермы «Аркуда» уже имеют богатый опыт содержания самых различных диких животных, в том числе — лосей. Соседями Бори там станут еноты, олени, кабаны, страусы и другие постоянные обитатели фермы.
Боря быстро усвоился в новых условиях и уже гуляет на территории эко-фермы. Увидеть, как это происходит, можно в ВК-группе «Аркуды». А со временем, когда лосёнок окончательно освоится и немного повзрослеет, его даже можно будет навестить — «Аркуда» принимает туристов, для которых там приготовлены уютные гостевые домики.
К слову, денежные средства, которые сердобольные уральцы начали переводить после сообщений о лосёнке его спасителям, переданы владельцам эко-фермы. Таким образом, они будут достигнут адресата и будут потрачены на содержание Бори.
Спасённого малыша назвали Борей. После осмотра дегтярскими ветврачами было решено, что лосёнок серьёзно от огня не пострадал и достаточно крепок, чтобы выдержать ещё одну поездку. Новое место обитания для него выбирали из нескольких вариантов. Одним из важных пунктов было найти такое прибежище для осиротевшего Бори, где бы ему могли обеспечить должную кормёжку и уход. А владельцы эко-фермы «Аркуда» уже имеют богатый опыт содержания самых различных диких животных, в том числе — лосей. Соседями Бори там станут еноты, олени, кабаны, страусы и другие постоянные обитатели фермы.
Боря быстро усвоился в новых условиях и уже гуляет на территории эко-фермы. Увидеть, как это происходит, можно в ВК-группе «Аркуды». А со временем, когда лосёнок окончательно освоится и немного повзрослеет, его даже можно будет навестить — «Аркуда» принимает туристов, для которых там приготовлены уютные гостевые домики.
К слову, денежные средства, которые сердобольные уральцы начали переводить после сообщений о лосёнке его спасителям, переданы владельцам эко-фермы. Таким образом, они будут достигнут адресата и будут потрачены на содержание Бори.
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