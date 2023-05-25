Возрастное ограничение 18+
Депутат Госдумы попросил главу СК и генпрокурора разобраться в ситуации с уничтожением памятника участникам ВОВ в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: ВК-группа [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ / vk.com/tagil
Депутат Госдумы РФ, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал обращения к председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову из-за уничтожения в Нижнем Тагиле памятника участникам Великой Отечественной войны.
Напомним, что несколько дней назад неизвестные уничтожили небольшой памятник, который был установлен на Зай Горе в Нижнем Тагиле в память о подвиге участников Великой Отечественной войны. На исчезнувшем памятнике были перечислены 30 имён уральцев, которые ушли на фронт. Пять лет назад памятник был отреставрирован страйкболистами из команды «Скорпион».
Об уничтожении памятника сообщил подписчик одной из местных групп соцсети «ВКонтакте». Неизвестные срезали и уволокли основу памятника – металлическую стелу, а таблички с именами фронтовиков и надписью «1941-1945» скрутили и бросили на землю. Предположительно, части памятника могли сдать в металлолом.
Александр Хинштейн написал обращения к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, попросив их провести проверку по факту уничтожения памятника на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ, и принять меры реагирования.
Добавим, что по факту уничтожения памятника следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила уже организовано проведение процессуальной проверки.
Напомним, что несколько дней назад неизвестные уничтожили небольшой памятник, который был установлен на Зай Горе в Нижнем Тагиле в память о подвиге участников Великой Отечественной войны. На исчезнувшем памятнике были перечислены 30 имён уральцев, которые ушли на фронт. Пять лет назад памятник был отреставрирован страйкболистами из команды «Скорпион».
Об уничтожении памятника сообщил подписчик одной из местных групп соцсети «ВКонтакте». Неизвестные срезали и уволокли основу памятника – металлическую стелу, а таблички с именами фронтовиков и надписью «1941-1945» скрутили и бросили на землю. Предположительно, части памятника могли сдать в металлолом.
Александр Хинштейн написал обращения к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, попросив их провести проверку по факту уничтожения памятника на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ, и принять меры реагирования.
Добавим, что по факту уничтожения памятника следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила уже организовано проведение процессуальной проверки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».