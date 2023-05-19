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Уничтожен памятник участникам ВОВ на Зай Горе в Нижнем Тагиле

18.33 Четверг, 25 мая 2023
Криминал
Фото: ВК-группа [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ / vk.com/tagil
Небольшой памятник, который был установлен в Нижнем Тагиле в память о подвиге участников Великой отечественной войны, исчез. Он стоял на Зай Горе.

На исчезнувшем памятнике были перечислены 30 имён уральцев, которые ушли на фронт. Самое обидное, что 5 лет назад памятник на Зай Горе был отреставрирован страйкболистами из команды «Скорпион». К тому времени он сильно обветшал, многие надписи на нём плохо читались, а краска совсем облезла. «Скорпионовцы», чьи состязания проходили неподалёку, обратили внимание на заброшенный вид памятника и, не сумев установить, на чьём балансе он находится, взялись за дело сами. Они почистили металлическую конструкцию от остатков краски и от ржавчины, покрасили все её элементы заново. Позже поменяли и плитку на постаменте. Памятник начал выглядеть, как новенький. Но вот, спустя 5 лет, его не стало.

Об уничтожении памятника на Зай Горе сообщил подписчик одной из нижнетагильских ВК-групп. Неизвестные срезали и уволокли основу памятника — металлическую стелу. Таблички с именами фронтовиков и надписью «1941-1945» скрутили и бросили на землю. Вероятнее всего, объект унесли сдавать в металлолом.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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