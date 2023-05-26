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Новый температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вчера установлен новый температурный рекорд – дневной максимум +32.7°С. Это самый теплый день 28 мая с 1952 года.
Как рассказал синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», вчера температура воздуха в регионе поднялась до +32,7°С. Среднесуточная температура: +25.9°С (+11.0 к норме). Это самый теплый день 28 мая с 1952 года и пока что самый теплый день в 2023 году.
Новая неделя в Свердловской области вновь будет жаркой. Температура воздуха будет в районе +30°С. Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
Как рассказал синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», вчера температура воздуха в регионе поднялась до +32,7°С. Среднесуточная температура: +25.9°С (+11.0 к норме). Это самый теплый день 28 мая с 1952 года и пока что самый теплый день в 2023 году.
«В Екатеринбурге отмечена самая высокая на данный момент температура воздуха в 2023 году. День 28 мая пока что является самым теплым днем в нынешнем году»,
– пишет синоптик.
Новая неделя в Свердловской области вновь будет жаркой. Температура воздуха будет в районе +30°С. Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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